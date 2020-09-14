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1.2 مليار ريال قيمة مخالفات كسر «تأشيرة العمرة».. وهذه الجنسيات تتصدر

1.2 مليار ريال قيمة مخالفات كسر «تأشيرة العمرة».. وهذه الجنسيات تتصدر
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا سعد جميل القرشي، عن قيمة مخالفات كسر تأشيرة العمرة التي أصدرتها إدارة الوافدين بالجوازات.

وأوضح القرشي، أن قيمة المخالفات بلغت 1.2 مليار ريال، مبيناً أن مدة تأشيرة العمرة شهر، وفي حال تجاوز المعتمر يوما واحدا فإنه يتم إصدار غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال تتحملها الشركة التي جاء عن طريقها دون أن يتحمل المعتمر أي مبلغ مالي- وفقاً لـ”الوطن”-.

وأشار إلى أن أكثر المخالفات تكون في شهر رمضان وشوال، وذلك لحرص ضيوف الرحمن على البقاء في مكة وصيام الست أيام الأولى من شوال، ومن ثم السفر إضافة إلى صعوبة حجز الرحلات في مثل هذا التوقيت، وهو الأمر الذي يتطلب بقاؤهم حتى توفير رحلة مناسبة لهم.

من جانبه، أوضح نواف القرشي – أحد أصحاب شركات العمرة- أن أكثر الجنسيات المخالفة هي المصرية والباكستانية ودول المغرب العربي وإندونيسيا وجميعهم أعدادهم كثيرة تتطلب متابعتهم، وهذا الأمر تم العمل عليه ولكن ظروف الطيران والحجز وتأخر الرحلات في بعض الأوقات أسهمت في تأخر المعتمرين.

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