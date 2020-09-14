«النقل»: 4 مبادرات رفعت السلامة المرورية على الطرق بنسبة 57%

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة النقل أن نسبة إجراءات السلامة المرورية ارتفعت على الطرق بنسبة 56,73% خلال الشهر الماضي، وذلك بفضل تنفيذ عدد من المشروعات عبر مبادرة رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المشروعات والمبادرات تمثلت فيما يلي:

– إنشاء سياج سلكي “عالي الشد” على الطرق بطول 147 كم.

– تجهيز الطرق بتقنية الاهتزازات التحذيرية بواقع 2000كم.

– إنشاء الحواجز الواقية على ما مجموعة 62 كم .

– معالجة التقاطعات المرورية الخطرة.

وأضافت وزارة النقل أن هذه المشروعات والمبادرات ساهمت في انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 9,4% وتراجعت الحوادث المرورية بنسبة 41,1% مقارنة بنفس الفترة في شهر أغسطس من العام 2019م.