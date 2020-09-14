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84 % من نصائح «فيسبوك» الطبية خاطئة

84 % من نصائح «فيسبوك» الطبية خاطئة
فيسبوك
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تواصل – وكالات:

تعرضت شركة «فيسبوك» لانتقادات حادة في الآونة الأخيرة، إذ اتهمت بأن منشوراتها المتداولة باتت تشكل تهديدا على الصحة العامة، بسبب الانتشار الواسع للنصائح الطبية المضللة، والتي تؤثر على نسبة كبيرة من أصحاب الحسابات.

وكشف بحث أجرته «آفاق» لخدمات التعليم الجامعي في الأردن، أن 84% من المنشورات التي تحتوي على ادعاءات ونصائح كاذبة تستمر في الانتشار، دون أن يضع «فيسبوك» عليها علامة لتحذير المستخدمين من المحتوى المضلل.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لم تفشل خوارزميات المنصة في تحديد هذه المنشورات فحسب، بل حقق المحتوى الكاذب نحو 3.8 مليارات مشاهدة في 5 بلدان، خلال العام الماضي.

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