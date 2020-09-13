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قريباً.. تأسيس جمعيات أهلية «غير ربحية» في مجالات الملكية الفكرية

قريباً.. تأسيس جمعيات أهلية «غير ربحية» في مجالات الملكية الفكرية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العموم والمهتمين بالتطوع، وشركات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع والمهتمين من المؤسسات والأفراد إلى الإسهام في إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية “غير هادفة للربح” في مجالات الملكية الفكرية والابتكار والاختراع، من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة لذلك.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإنشاء تلك الجمعيات للحصول على ترخيص لنشاطها وفقاً للاشتراطات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وستتولى الهيئة مسؤولية الإشراف والمتابعة على الجمعيات التي تندرج ضمن تصنيفها.

وأشارت الملكية الفكرية، إلى أن الهدف من إنشاء الجمعيات غير الهادفة للربح في الملكية الفكرية للتشجيع على حماية الملكية الفكرية واحترامها وتنظيم مجالاتها في المملكة، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها للإسهام بالارتقاء بها وفق أفضل الممارسات.

ودعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الراغبين لتأسيس تلك الجمعيات للتقديم من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا الرابط)، وفي حالة وجود أي استفسار حول الجمعيات الأهلية للملكية الفكرية وجمعيات الابتكار والمخترعين وذلك من خلال الرقم المباشر لخدمة العملاء في الهيئة (920021421) أو عبر البريد الإلكترونيsaip@saip.gov.saأو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.

 

 

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