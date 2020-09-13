خلال 9 أشهر.. «تطبيق صحة» يقدم مليون استشارة طبية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن “تطبيق صحة”، عن تقديم (1,032,348) استشارة طبية خدماته خلال العام الجاري 2020م، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية (1,551,247) تحميلاً.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال تحميل التطبيق من متاجر الهواتف الذكية عبر أنظمة أندرويد وآيفون.

ويهدف “تطبيق صحة” إلى تمكين المستفيدين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية؛ حيث تسعى وزارة الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.