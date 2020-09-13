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«الموارد البشرية» تحدد قواعد لحوكمة الجمعيات الأهلية لتعزيز الشفافية

«الموارد البشرية» تحدد قواعد لحوكمة الجمعيات الأهلية لتعزيز الشفافية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إعداد قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية الرامية إلى تنظيم القطاع غير الربحي وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الجمعيات وتعاملاتها، وتفعيل المساءلة على المستويات كافة، وكذلك المعايير المنظمة لإدارة الجمعيات الأهلية لضمان التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة، بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن القواعد ألزمت مجالس الإدارات بإعداد وتطوير قواعد داخلية للحوكمة واعتمادها لتكون متوافقة مع متطلبات هذه القواعد، وتزويد الوزارة بنسخة منها خلال شهر من تاريخ اعتمادها من المجلس.

وتابعت وزارة الموارد البشرية، أنه يحق لها إلزام الجمعيات الأهلية بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم اعتماده وتنفيذه من أحكام القواعد الداخلية للحوكمة، وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك.

 

 

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