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8 ضوابط لشغل وظيفة «المرشد الصحي» في المدارس

8 ضوابط لشغل وظيفة «المرشد الصحي» في المدارس
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، في تعميم لها، إلى جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال (حكومي – أهلي)، عن الضوابط الخاصة بشاغلي الوظائف الإدارية، وتحديدًا مهام الصحة المدرسية.

وتضمن التعميم، الاشتراطات الواجب توافرها في شاغلي وظيفة المرشد الصحي على النحو التالي:

1- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.

2- أن يكون المرشح حاصلًا على أداء وظيفي لا يقل عن جيد جدًا، بالعامين الماضيين.

3- ألا يزيد عمره عن ٤٥ عامًا.

4- أن تكون لديه الرغبة بالعمل التطوعي.

5- ألا يكون المرشح طرفًا في قضية قائمة.

6- الإلمام باستخدام الحاسب الآلي.

7- الحصول على دورات بالصحة المدرسية.

8- التخصص بالعلوم أو الكيمياء أو التربية الأسرية أو البدنية.

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