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وظائف إدارية بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف إدارية بـ«جامعة الملك سعود للعلوم الصحية».. التفاصيل ورابط التقديم
المبنى الإداري
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق ، وفق المسميات والتفاصيل التالية:

1 – مساعد إداري رابع / نساء / جدة
الثانوية العامة أو دبلوم
خبرة سنة (1) في إدارة المكاتب أو منصب سكرتارية

2 – مساعد إداري ثاني / نساء / الأحساء
دبلوم مشارك أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن سنتين (2) في مجال ذي صلة.

3 – مساعد إداري أول / رجال / مدينة الرياض
دبلوم مشارك أو ما يعادلها ، يفضل درجة البكالوريوس.
خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال ذي صلة.

4 – مساعد إداري ثاني / رجال / مدينة الرياض
دبلوم مشارك أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن سنتين (2) في مجال ذي صلة.

5 – مساعد إداري ثالث / رجال / مدينة الرياض
دبلوم مشارك أو ما يعادله – أساسي
خبرة لا تقل عن سنة واحدة (1) في إدارة المكاتب أو منصب السكرتارية – أساسي

6 – مساعد إداري أول / نساء / مدينة الرياض
دبلوم مشارك أو ما يعادلها يفضل درجة البكالوريوس.
خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال ذي صلة.

7 – مساعد إداري ثاني/ نساء / مدينة الرياض
دبلوم مشارك أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن سنتين (2) في مجال ذي صلة.

8 – مساعد إداري ثالث / نساء / مدينة الرياض
دبلوم مشارك أو ما يعادله – أساسي
خبرة لا تقل عن سنة واحدة (1) في إدارة المكاتب أو منصب السكرتارية – أساسي

– وأوضحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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