الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الموارد البشرية» تحدد موع انتهاء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

«الموارد البشرية» تحدد موع انتهاء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، موعد انتهاء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “ينتهي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر 2020م.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت منتصف يونيو الماضي، بدء تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين 23 شوال 1441هـ الموافق 15 يونيو 2020م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

Image

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» توجه رسالة لمستفيدي «الضمان» بشأن تحديث البيانات

«الموارد البشرية» توجه رسالة لمستفيدي «الضمان» بشأن تحديث البيانات

تنبيه من «الموارد البشرية» لأولياء أمور ذوي الإعاقة بشأن إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية

تنبيه من «الموارد البشرية» لأولياء أمور ذوي الإعاقة بشأن إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية

مصادر: «الموارد البشرية» توافق على إنشاء مجلس تنسيق لاستقدام العمالة

مصادر: «الموارد البشرية» توافق على إنشاء مجلس تنسيق لاستقدام العمالة

«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل وأهداف تعديلات «نظام العمل»

«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل وأهداف تعديلات «نظام العمل»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>