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إطلاق مرحلة تقديم العروض الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

إطلاق مرحلة تقديم العروض الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتخصيص، والمؤسسة العامة للحبوب، وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، إطلاق عملية تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 25 محرم 1442هـ (الموافق 13 سبتمبر 2020م)، وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين.

وستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين، علمًا بأن عملية تأهيل المستثمرين تنتهي قبل شهر من تاريخ تسليم العروض من قبل المستثمرين المؤهلين.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

 

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