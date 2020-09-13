الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إليك.. قائمة أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

إليك.. قائمة أطعمة تساعد على إنقاص الوزن
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت إحدى خبراء التغذية أن تناول المزيد من أطعمة معينة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن مع زيادة الطاقة التي يحصل عليها الجسم.

وقالت أخصائية التغذية إميلي رولاسون لصحيفة إكسبريس البريطانية “لا يوجد سلاح سري لفقدان الوزن، الأمر كله يتعلق بالاتساق وتحقيق التوازن الصحيح بين التغذية والتمارين الرياضية”.

وأوضحت الخبيرة إميلي أن تناول المزيد من أطعمة محددة هو في الواقع المفتاح لفقدان الوزن، ويتوجب على الذين يرغبون بالتخلص من الوزن الزائد والشعور بمزيد من النشاط إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى وجباتهم الغذائية.

وعلقت إميلي قائلة “على الرغم من السمعة الطيبة لها، يعتقد خبراء الصحة الآن أن الألياف أكثر فائدة من مجرد تنظيم عملية الهضم، ووفقاً للإرشادات يجب أن يحصل البالغون على 30 غراماً من الألياف في اليوم.

وتشير أحدث الأبحاث إلى أن تناول ما يكفي من الألياف، يمكن أن يكون مفتاحاً لتقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية مختلفة، بالإضافة إلى المساعدة على فقدان الدهون العنيدة. ولا تساعد الألياف فقط في تحسين الصحة العامة للجسم، بل يمكن للطعام أيضاً تسريع نتائج فقدان الوزن.

وقد تساعد الألياف في التحكم بالوزن من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، فضلاً عن المساعدة في إطعام البكتيريا الجيدة في أمعائك.

وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف نخالة القمح والأرز البني والمكسرات والبذور والحبوب، ويمكن أن يساعد الجمع بين هذه الأطعمة والكثير من البروتينات أيضاً على تقليل الدهون في الجسم.

وأوضحت إميلي أن البروتينات عنصر غذائي يحتاج الجسم للكثير منه، وهو سلاح سري عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. والسبب الرئيسي لذلك هو الشعور بالشبع – مما يعني أنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والتوفو والمكسرات والبذور.

مواد ذات صلة

أيهما يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع الرياضة أم التغذية السليمة؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

أيهما يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع الرياضة أم التغذية السليمة؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

مواطن يروي تجربته.. خسر 60 كجم من وزنه دون جراحة خلال 10 أشهر ولم يشترك بأي نادٍ رياضي (فيديو)

مواطن يروي تجربته.. خسر 60 كجم من وزنه دون جراحة خلال 10 أشهر ولم يشترك بأي نادٍ رياضي (فيديو)

أخصائية تغذية تكشف عن أطعمة تتسبب في ضعف مناعة الجسم

أخصائية تغذية تكشف عن أطعمة تتسبب في ضعف مناعة الجسم

إليك.. حيلة تساعد على الشعور بـ«الشبع» لإنقاص الوزن

إليك.. حيلة تساعد على الشعور بـ«الشبع» لإنقاص الوزن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة