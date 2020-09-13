في ظل انتشار «كورونا».. ابتكار مصباح كهربائي لقتل البكتيريا والجراثيم

تواصل- وكالات:

كشفت شركة أسترالية عن مصباح ذكي لديه القدرة على قتل البكتيريا والجراثيم وتعقيم وتطهير غرف المنزل.

وقالت شركة Lifx إنها تستعد لإطلاق مصباح Lifx Clean LED في أمريكا الشمالية في وقت لاحق من هذا العام، واصفة إياه بأنه “أول مصباح ذكي مضاد للجراثيم ومبيد للجراثيم في العالم ويعمل كمطهر”.

ويبدو المصباح الذي تبلغ تكلفته 70 دولار تماماً مثل مصابيح واي فاي التي تنتجها الشركة، ويأتي بجميع الألوان والميزات وأدوات التحكم الصوتي التي اعتاد المستخدمون عليها بالفعل.

والجديد في هذه المصابيح هو وجود صمامات ثنائية إضافية يمكن تشغيلها لإصدار ضوء بنفسجي عالي الطاقة، تقول الشركة إنه قادر على قتل أنواع معينة من الجراثيم والبكتيريا، بما في ذلك مسببات الأمراض مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية.

ويستخدم هذا النهج عادة في البيئات الطبية أو المناطق التي تحتاج إلى تعقيم، لكن شركة Lifx تريد دمج المصباح في مفهوم المنزل الذكي.