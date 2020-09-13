الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

في ظل انتشار «كورونا».. ابتكار مصباح كهربائي لقتل البكتيريا والجراثيم

في ظل انتشار «كورونا».. ابتكار مصباح كهربائي لقتل البكتيريا والجراثيم
0

تواصل- وكالات:

كشفت شركة أسترالية عن مصباح ذكي لديه القدرة على قتل البكتيريا والجراثيم وتعقيم وتطهير غرف المنزل.

وقالت شركة Lifx إنها تستعد لإطلاق مصباح Lifx Clean LED في أمريكا الشمالية في وقت لاحق من هذا العام، واصفة إياه بأنه “أول مصباح ذكي مضاد للجراثيم ومبيد للجراثيم في العالم ويعمل كمطهر”.

ويبدو المصباح الذي تبلغ تكلفته 70 دولار تماماً مثل مصابيح واي فاي التي تنتجها الشركة، ويأتي بجميع الألوان والميزات وأدوات التحكم الصوتي التي اعتاد المستخدمون عليها بالفعل.

والجديد في هذه المصابيح هو وجود صمامات ثنائية إضافية يمكن تشغيلها لإصدار ضوء بنفسجي عالي الطاقة، تقول الشركة إنه قادر على قتل أنواع معينة من الجراثيم والبكتيريا، بما في ذلك مسببات الأمراض مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية.

ويستخدم هذا النهج عادة في البيئات الطبية أو المناطق التي تحتاج إلى تعقيم، لكن شركة Lifx تريد دمج المصباح في مفهوم المنزل الذكي.

مواد ذات صلة

طبيب يوضح ممارسات خاطئة أثناء الإصابة بالنزلة المعوية (فيديو)

طبيب يوضح ممارسات خاطئة أثناء الإصابة بالنزلة المعوية (فيديو)

6 ممارسات يومية «شائعة» تنشر الجراثيم داخل منزلك 

6 ممارسات يومية «شائعة» تنشر الجراثيم داخل منزلك 

4 نصائح مهمة لتفادي تكوّن البكتيريا والعفن بـ«الغسالات»

4 نصائح مهمة لتفادي تكوّن البكتيريا والعفن بـ«الغسالات»

تحذير من خطورة «المناشف».. بيئة حاضنة للجراثيم القاتلة

تحذير من خطورة «المناشف».. بيئة حاضنة للجراثيم القاتلة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة