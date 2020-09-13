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«تداول»: «STC» تعلن عدم التوصل لاتفاق للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»

«تداول»: «STC» تعلن عدم التوصل لاتفاق للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” انتهاء مدة مذكرة التفاهم مع مجموعة فودافون (فودافون)، وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية “تداول”، أن انتهاء مد مذكرة التفاهم يعود لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc و مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.

وكانت “إس تي سي”، قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم، في أبريل الماضي لمدة 90 يوما. وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع “مجموعة فودافون” بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة “فودافون” في شركة “فودافون مصر” والبالغة 55%.

وقبل أيام كشفت وكالة بلومبيرغ أن شركة الاتصالات السعودية (STC) تتفاوض لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر.

وكان من المفترض انتهاء الموعد النهائي لشركة “اس تي سي” السعودية للمضي قدما في العرض غير الملزم المقدم في يناير، ومددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة التفاهم، للمرة الثانية، لمدة 60 يوما بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

ويلزم قانون سوق رأس المال المصري شركة الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء إلزامي لكامل حصة فودافون مصر بما في ذلك الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن شركة “أس تي سي” قالت إن عرضها المقدم لشراء 55% من فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لفودافون العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار.

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