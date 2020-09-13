هل النوم بعد البكاء مباشرة يُصيب بجلطات القلب؟.. «النمر» يوضح

تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري واستاذ أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، عن معلومة خاطئة شائعة حول الإصابة بجلطة القلب بسبب البكاء.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن النوم بعد البكاء مباشرة لا يسبب جلطه للقلب، مشيراً إلى أن البكاء يرفع الضغط مؤقتاً، لكن النوم بعده مباشرة لا يسبب الجلطات.

وجلطة القلب أو النوبة القلبيّة هي حالة مرضيّة شائعة الحدوث وتشكل خطراً على حياة الإنسان، وتُعد وفق العديد من الدراسات المسبب الرئيسي للوفاة في العالم.

وتحدث جلطة القلب عند قطع إمداد الدم للقلب بشكل مفاجئ، فالقلب يتلقى الدم والغذاء عبر ثلاثة شرايين رئيسة تُعرف بالشرايين التاجيّة، وغالباً ما يكون ذلك بحدوث انسداد مفاجئ لواحد أو أكثر من هذه الشرايين، أو لفروعها نتيجة العديد من الأسباب، أبرزها تجمّع خثرة متكوّنة من الدهون وبعض الفضلات الخلويّة في هذه الشرايين.

وتُدعى هذه الحالة بتصلّب الشرايين، وبذلك تدخل الأنسجة القلبيّة المتضرّرة في حالة تسمّى بنقص التروية، والتي تحدث عند قطع الأكسجين عن الخلايا، فإذا ما استمرت هذه الحالة لوقت أطول، تموت الخلايا ويصاب المريض بجلطة القلب.