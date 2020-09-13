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بعد الإقبال على شرائها.. تقني يحذر من أجهزة تقوية شبكات الإنترنت داخل المنزل

بعد الإقبال على شرائها.. تقني يحذر من أجهزة تقوية شبكات الإنترنت داخل المنزل
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تواصل – فريق التحرير:

أدى ضعف شبكة الهاتف الجوال وصعوبة الاتصال والتعثر في تشغيل شبكات الإنترنت لدى البعض، إلى اللجوء لتركيب أجهزة تقوية للشبكات دون معرفة بالأضرار التي قد تترتب على ذلك.

من جانبها، عممت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيراً بمنع بيع أجهزة تقوية إشارة الهاتف، على خلفية أضرارها على جودة الخدمة وتسببها في تداخلات راديوية.

وبحسب “عكاظ”، فقد تم رصد انتشارًا واسعًا لبيع تلك الأجهزة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، إذ تتراوح أسعارها بين 300 و1500 ريال حسب الأمتار المحددة بين 150 متراً إلى 2000 متر، في وقت تخلو المحلات التجارية من هذه الأجهزة كونها ممنوعة بحسب الأنظمة إلا لجهات محدودة.

تقني يوضح سبب استخدامها

ويرى المختص في تقنية المعلومات سمير الجنيد، أنه بالسنوات الأخيرة بدأ الكثيرون في التركيز على تركيب العوازل للمنازل أثناء عملية البناء، خصوصاً العوازل التي تحتوي على مواد مثل الفايبرجلاس أو التي عليها أجزاء معدنية بمكوناتها، وكان لذلك أثر كبير في إضعاف إشارة الهاتف المتنقل داخل المنزل، وتكاد أحياناً تكون الإشارة معدومة، وهذا ما جعل الكثيرين يبحثون عن حلول للمشكلة.

آثار سلبية لاستخدام تلك الأجهزة

ويضيف الجنيد أنه مع ضعف الشبكة ظهر باعة أجهزة تسمى «معزز الإشارة» أو من يعرف بـSignal Booster وهي أجهزة لتقوية الإشارة للجوال وتتكون من ثلاثة أجزاء، جزء لاقط خارجي لاستقبال الإشارة وجهاز تعزيز الإشارة والثالث جزء لبث الشبكة لداخل المنزل، ولهذا الأمر جانبه السلبي ليس على المستخدم والجهاز فحسب بل على المنطقة المحيطة ككل، ففي حين استقباله للإشارة وإعادة بثها لمنزله فإن الأمر يسبب تشويشاً على ترددات الأبراج القريبة منه ويكون أيضاً عامل عزل للخدمات عن المستخدمين في المباني المجاورة ومنعهم من الاستفادة من إشارة الأبراج التي تبث على نفس التردد الخاص بالجهاز.

حلول مقترحة

وأكد المختص في تقنية المعلومات سمير الجنيد أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعتبر امتلاك هذه الأجهزة أمراً مخالفاً للأنظمة، ويمكن لمن يعاني من مشاكل في ضعف الإشارة للهاتف المتنقل التواصل مع مزود الخدمة مباشرة لإيجاد الحل المناسب وفي حالة عدم تجاوبه يمكن للمستخدم رفع شكوى عبر القنوات الرسمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمنع استيراد وبيع تلك الأجهزة، إلا من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الهيئة وفق المواصفات المعتمدة، ويمكن زيارة موقع الهيئة الإلكتروني والاطلاع على المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة.

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