مصادر: السجن عامين لشخص أساء لرجال الأمن و«الهيئة» عبر مواقع التواصل

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أصدرت حكما بالسجن لمدة عامين على شخص نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أساء من خلالها لرجال الأمن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن النيابة العامة وجهت شرطة منطقة مكة المكرمة بالقبض عليه والتحقيق معه وإحالته للجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة بحقه.

وأشارت المصادر إلى أن المسيء لرجال الأمن والهيئة في العقد الرابع من عمره كان يعمل في أمانة العاصمة المقدسة قام بنشر عدد من المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن هذه المقاطع أساء من خلالها لرجال الأمن والهيئة، وهو الأمر الذي تفاعلت معه الجهات النظامية ليتم القبض عليه بشكل فوري وإصدار الحق العام تجاهه.