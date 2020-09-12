الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رسمياً.. 311 قرار بإلغاء صكوك لملايين الأمتار من الأراضي الحكومية

رسمياً.. 311 قرار بإلغاء صكوك لملايين الأمتار من الأراضي الحكومية
0

تواصل – فريق التحرير:

رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات العليا،طلب إلغاء صكوك لملايين الأمتار من الأراضي الحكومية، بحسب ما أوضحه تقرير رسمي للوزارة.

وصدرت أوامر بإلغاء صكوك ملكية لأراضي حكومية منهوبة، وإعادة ملايين الأمتار من الأراضي، وذلك في إطار سعي الوزارة لمحاصرة “لصوص وهوامير الأراضي” من مختلف الجهات كما تقوم حاليا بمطاردتهم قانونيا.

كما يتم في هذا الإطار إعداد نظام مراقبة العقارات باستخدام تقنيات التصوير الفضائي لحماية الأراضي الحكومية، وإعداد مشروع لوْضع استراتيجية متكاملة في هذا الخصوص، وفقا لـ”صحيفة المدينة“.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتقديم قضايا في المحاكم لإلزام من قام ببيع اي ارض حكومية بدفع مبالغها لخزينة الدولة وصدر بالفعل 311 قرارا لاستحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها لصالح خزينة الدولة.

مواد ذات صلة

مصادر: إيقاف إيصال الخدمات لمساكن دون صكوك شرعية في 16 مدينة

مصادر: إيقاف إيصال الخدمات لمساكن دون صكوك شرعية في 16 مدينة

مكة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون و500 م2 (صور)

مكة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة مليون و500 م2 (صور)

مصادر: تسجيل 17 ألف عقار دون صك العام الحالي.. 55% زراعية وسكنية

مصادر: تسجيل 17 ألف عقار دون صك العام الحالي.. 55% زراعية وسكنية

«مصادر» تكشف الحجز على «صكوك مليونية مزورة» في عدة مناطق

«مصادر» تكشف الحجز على «صكوك مليونية مزورة» في عدة مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة