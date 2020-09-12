مكافحة المخدرات: 8 أضرار جسدية ونفسية خطيرة لـ«الهيروين»

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حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من الآثار المدمرة التي تنتج عن تعاطي مادة “الهيرويـن”.

وأوضحت اللجنة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر”، أن الهيروين من أنواع المخدرات الأفيونية الخطيرة، التي تسـبب إدمانًا جسميًا ونفسيًا خطيرًا.

وأضافت اللجنة أمن أضرار الهيروين الخطيرة على الجسم ما يلي:

• التقيؤ ونقص في الشهية للطعام.

• الإصابة بالتهاب الكبد الفيروس من نوع c.

• تليف وضمور في عضلات الجسم.

• توقف النفس الفجائي ثم الوفاة.

• تسمم مزمن مما يؤدي لضمور في الدماغ.

• خراجات في أنحاء الجسم.

• إصابات التخثر الدموي وانخفاض ضغط الدم.

• مشكلات في الجهاز الهضمي.