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انطلاق أول جمعية للرحالة في المملكة.. تعرف على أهدافها

انطلاق أول جمعية للرحالة في المملكة.. تعرف على أهدافها
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تواصل – واس:

أقامت جمعية الرحالة مؤتمراً صحفياً، بحضور عدد من المهتمين بالسفر والسياحة ومسؤولين معنيين من القطاعين العام والخاص، للحديث حول تفاصيل أول جمعية متخصصة في مجال السفر والسياحة والترحال في المملكة، بوصفها كيان مستقل للرحالة وفق رؤية المملكة 2030م، وتوحيد الجهود وإرساء معايير لمفهوم السفر والسياحة عبر نخبة من المهتمين في هذا المجال.

وجاء تأسيس الجميعة وانطلاقها من العاصمة الرياض، لتصبح المظلة الرسمية للرحالة في مناطق المملكة كافة، والمرجع الأول في مجال السفر والترحال إقليميًا وعالميًا.

من جانبه أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم بن هليل المطيري، سعادته بانطلاق الجمعية بشكل رسمي، مبينا أنها ستقدم الخدمة لكل رحالة ومسافر في الممكلة، كاشفاً عن تركيز العمل بالفترة القريبة المقبلة على استقطاب المهتمين بالمجال من الشباب من الجنسين، إلى الجميعة لخدمة الوطن من خلال هذا المجال الواسع، عبر منظومة عمل متكاملة.

يذكر أن المؤتمر شهد تدشين العضويات الخاصة بالانضمام إلى الجميعة، والتي تكونت من 7 عضويات، عضوية العامل، والمنتسب، والرحالة، وعضوية الرحالة المستشار، والرحالة الخليجي، والعضوية الفخرية، وأخيرا العضوية الشرفية.

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