لمن يرغب في شراء بيت أو أرض.. صور فضائية لأي موقع حتى قبل 20 عاماً (فيديو)

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو شرح من خلاله أفضل الطرق لمشاهدة الصور الفضائية لأي مكان وأرض حتى قبل 20 عاما وبدقة عالية.

وأضاف أن هذه الخدمة تتيح لك تحديد أي مكان تريد معرفة كيف كان قبل سنوات طويلة، وبوضوح كبير.

وتابع “الحمادي” أن هذه الخدمة مفيدة كثيراً لمن يرغب في شراء أرض أو بيت ويريد التأكد قبل ذلك من حالة الأرض قديماً.

وأشار عبدالعزيز الحمادي إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).