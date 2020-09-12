قرار جديد من «الجمارك» بشأن تقديم المستودرين طلبات «التصحيح الذاتي»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك، مساء اليوم السبت، إلغاء قيد عدم إمكانية التقدّم بطلب “التصحيح الذاتي” في حال صدور إشعار التدقيق، لتتيح الفرصة للمستوردين للاستفادة من المبادرة.

وقالت الجمارك، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إن الخطوة تسمح للخاضعين للتدقيق بالتقدم بطلب التصحيح الذاتي والاستفادة من مزايا المبادرة، حتى في حال صدر عليهم إشعار بالتدقيق من قبل الإدارة المختصة.

وأضافت الجمارك أن ذلك يسهم في تمكين شريحة أعلى من العملاء للاستفادة من المبادرة، وتحقق مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة مع القطاع الخاص، ورفع فعالية وكفاءة عمليات التدقيق.