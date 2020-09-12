«التعليم» نشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثالث.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن متابعة الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابــط).

كما نشرت وزارة التعليم دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللمرحلة الثانوية (المستوى الأول) على النحو التالي:

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثالث، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/ndPi6EGcAU — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثالث، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/7vLFOGTBTK — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثالث، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/cbhSwHFfld — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 12, 2020