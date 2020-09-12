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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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عواصف رعدية ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة

عواصف رعدية ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

شهد أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مساء اليوم السبت، حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في عواصف رعدية ممطرة.

وقال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم “السماء الآن وفي تمام الساعة 05:15 من مساء اليوم، عواصف رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك) كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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