أمطار الخير تهطل على العاصمة المقدسة (فيديو)

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك) كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.