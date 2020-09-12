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«المصلح» يوضح حكم قراءة آية الكرسي وحدها بعد الفاتحة في الصلاة (فيديو)

«المصلح» يوضح حكم قراءة آية الكرسي وحدها بعد الفاتحة في الصلاة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الاقتصار على آية واحدة في الصلاة بعد الفاتحة.

وقال الشيخ المصلح، خلال حلقة برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: “يجوز الاقتصار على آية واحدة في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا”.

وأضاف الشيخ الدكتور خالد المصلح أنه ثبت عن النبي الاقتصار على آية واحدة في كل ركعة وهو داخل في عموم قول اللله تعالى { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}.

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