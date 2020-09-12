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«الهلال الأحمر» تقيم أكثر من 80 دورة مجانية للإسعافات الأولية وانقاذ الحالات الطارئة

«الهلال الأحمر» تقيم أكثر من 80 دورة مجانية للإسعافات الأولية وانقاذ الحالات الطارئة
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 80 دورة مجانية في مجال الإسعافات الأولية في مختلف مناطق المملكة، والعديد من المحاضرات التوعوية عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية للقطاعين الحكومي والخاص،بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي تحتفل به الهيئة سنويا في شهر سبتمبر للتوعية والتعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ الحالات الطارئة.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر تعمل على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية ومساهمتها بعد مشيئة الله في المشاركة في انقاذ الحالات الطارئة التي تحتاج إلى بعض الرعاية السريعة لحين وصول مقدمي الخدمة الإسعافية.

وأشار الدكتور القاسم بأن الهيئة حرصت على إقامة عدد من البرنامج التدريبية بالإضافة إلى التنظيم والمشاركة في 2539 مشاركة توعوية نفذتها الهيئة للتعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وأثرها في المجتمع والتعريف بالخدمات الإنسانية للهيئة خلال العام 2019/2020م، حيث تنوعت ما بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، فضلا عن البرامج التثقيفية.

وأكد الدكتور القاسم أن الهيئة تحرص كل عام على مراجعة البروتوكولات الطبية وتسعى بشكل مستمر إلى تحسينها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية وفقا للبروتوكولات المعمول بها دوليًا، كما أكد حرص الهيئة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعلم الاسعافات الاولية، حاثا أفراد المجتمع على الالتحاق بهذه الدورات من خلال التسجيل الإلكتروني https://training.srca.org.sa .

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