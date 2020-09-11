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رقم قياسي.. 3 تريليونات دولار عجز ميزانية أمريكا جراء «كورونا»

رقم قياسي.. 3 تريليونات دولار عجز ميزانية أمريكا جراء «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إن جائحة فيروس كورونا دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار في السنة المالية 2020، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله.

ووفقاً لـ”رويترز”، فإن عجز الميزانية لشهر أغسطس 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون.

ويعد العجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريبا ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

 

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