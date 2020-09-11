بالفيديو.. خدمة إلكترونية تساعد الكبار والصغار في حفظ ومراجعة القرآن

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أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، أحد الأدوات التي تتميز بالمساهمة في تحفيظ القرآن للأبناء بسهولة ويسر.

وقال “الحمادي” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر عن الأداة: “من أفضل خدمات تسهيل حفظ القرآن للصغار والكبار! بحيث توفر لك عدد من المزايا المفيدة، مثل التكرار وتحديد نطاق الحفظ وعدد مرات التكرار وإخفاء الآيات للتأكد من الحفظ والتفاسير وغيرها.

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من أفضل خدمات تسهيل حفظ القرآن للصغار والكبار!

بحيث توفر لك عدد من المزايا المفيدة، مثل التكرار وتحديد نطاق الحفظ وعدد مرات التكرار وإخفاء الآيات للتأكد من الحفظ والتفاسير وغيرها.

رابط الخدمة:https://t.co/M4WmRPCnpO

"مفيدة جداً للطلاب والمعلمين في التعليم عن بُعد"pic.twitter.com/VBh6WrJsjA

— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)September 11, 2020