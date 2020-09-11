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«هواوي» تطرح هواتف بنظامها الجديد في هذا الموعد

«هواوي» تطرح هواتف بنظامها الجديد في هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت مجموعة “هواوي” الصينية للاتصالات أن نظام التشغيل الذي طورته “هارموني أو أس”، سيكون متوفراً في هواتفها الذكية بدايةً من العام المقبل، بعد عقوبات أمريكية تحول دون استخدام نظام تشغيل “أندرويد”.

ولا يتوفر نظام “هارموني أو أس” الذي كشفته “هواوي” في العام الماضي، إلا في بعض منتجات الشركة، خاصةً أجهزة التلفزيون الذكية.

ويشكل نظام التشغيل عنصراً أساسياً في عمل الأجهزة الإلكترونية. وأكثر الهواتف المحمولة في العالم مجهزة بنظام “أندرويد” التابع لـ”جوجل” أو “آي أو أس” من “أبل”.

وقال ريتشارد يو أحد مديري “هواوي” إن الشيفرة المصدر في نظام “هارموني أو أس” ستكون متاحة بدايةً من ديسمبر لمطوري التطبيقات، وسيُطرح أول هاتف ذكي عامل بهذا النظام من تصنيع المجموعة في 2021.

 

 

 

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