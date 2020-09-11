الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تقني يوضح طريقة سهلة للتحكم بالكمبيوتر عبر الجوال (فيديو)

تقني يوضح طريقة سهلة للتحكم بالكمبيوتر عبر الجوال (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي طريقة سهلة يمكن للمستخدمين التحكم في جهاز الكمبيوتر من خلال الهاتف الذكي.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن هذه الطريقة مفيدة في الرسم والكتابة على الكمبيوتر من خلال الهاتف دون الحاجة إلى أسلاك أو انترنت.

وأبان أنه لابد من تنزيل برنامج”https://letsview.com”  على جهاز الكمبيوتر  وكذلك على الهاتف حيث أنه متاح على هواتف أبل والأندرويد بشكل مجاني.

وأكد أن البرنامج يتيح التحكم في جهاز الكمبيوتر عبر الهاتف أو العكس ، من خلال الضغط على الزر البرتقالي الموجود بالبرنامج  لتحديد الخيار المراد تشغيله .

ولمعرفة الطريقة كاملة يمكنك متابعة الفيديو أدناه:

 

 

 

مواد ذات صلة

«واتساب» يختبر ميزة جديدة طال انتظارها

«واتساب» يختبر ميزة جديدة طال انتظارها

«سوني» تكشف عن هاتفها الجديد «Xperia 8 Lite».. المزايا والسعر

«سوني» تكشف عن هاتفها الجديد «Xperia 8 Lite».. المزايا والسعر

خبير تقني يوضح أسهل طريقة لتسريع جهاز الكمبيوتر (فيديو)

خبير تقني يوضح أسهل طريقة لتسريع جهاز الكمبيوتر (فيديو)

الكشف عن دراجة هوائية مزودة بجهاز كمبيوتر.. السعر والمزايا

الكشف عن دراجة هوائية مزودة بجهاز كمبيوتر.. السعر والمزايا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة