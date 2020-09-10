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«الجمارك»: 3 حالات تدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي

«الجمارك»: 3 حالات تدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الجمارك السعودية، أن إخفاء المستندات عن الجمارك أو التلاعب بها بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كليًا أو جزئيًا أو تجاوز أحكام المنع والتقييد يعد تهريبًا جمركيًا.

وحددت الجمارك، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ثلاث حالات تعد أكثر الحالات قانونياً كجريمة تهريب أو ما في حكمها، وهي:

– إدخال البضائع إلى البلاد دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في النظام.

– تجاوز البضائع للدائرة الجمركية دون التصريح عنها نظاماً في الإدخال أو الإخراج.

– تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة لقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.

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