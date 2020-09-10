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«الديوان الاميري الكويتي»: حالة أمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج بانتظام

«الديوان الاميري الكويتي»: حالة أمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج بانتظام
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تواصل – وكالات:

قال الديوان الأميري الكويتي إن حالة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر .

وأصدر الديوان الاميري بياناً نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”،قال فيه «داً على ما تداولته وسائل إعلام من أخبار عارية عن الصحة، وزير شؤون الديوان الأميري يؤكد أن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على أن الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.».

وأهاب الديوان بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة .

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