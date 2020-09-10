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شرطة الرياض تطيح بمطلوب امتهن تزوير مستندات ووثائق رسمية

شرطة الرياض تطيح بمطلوب امتهن تزوير مستندات ووثائق رسمية
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تواصل – واس:

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بمواطن مطلوب في قضايا جنائية (في العقد الخامس من العمر)، وذلك بمقر سكنه شرق مدينة الرياض، حيث اتخذه معملاً متكاملاً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه ضُبط بداخل المعمل ما يزيد على (100) وثيقة مزورة لمستندات ورخص إقامات وصكوك شرعية، ومطبوعات رسمية، بالإضافة إلى أدوات ومعدات التزوير، وسلاح ناري و(8) طلقات حية و (4) أقراص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد جرى إيقافه وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

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