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كيف تعمل ميزة صورة داخل صورة في «ios 14» ؟

كيف تعمل ميزة صورة داخل صورة في «ios 14» ؟
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تواصل – وكالات:

أثار تحديث نظام iOS 14 الجديد من أبل لأجهزة آيفون انتقادات شديدة لإدخال ميزات جديدة تمتلكها هواتف أندرويد بالفعل.

ومن بين هذه الميزات الجديدة ميزة صورة داخل صورة، وهي ميزة فيديو سبق ورأيناها لأول مرة على هواتف سامسونغ قبل الوصول إلى نظام تشغيل أندرويد الأوسع من غوغل.

والميزة ليست جديدة على منتجات أبل أيضاً، فهي موجودة على أجهزة آيباد، لكن ظهورها الأول لهواتف أيفون يشكل أهمية للملايين من مستخدمي هذه الهواتف.

وظهرت ميزة صورة داخل صورة وميزات آيفون الأخرى في الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 14 في يوليو الماضي، وسيتم إصدارها لباقي الإصدارات في وقت لاحق من هذا العام.

كيف تعمل ميزة صورة داخل صورة على هواتف آيفون؟
تتيح لك ميزة “صورة داخل صورة” مشاهدة فيديو بحجم الصورة المصغرة يتم تشغيله في زاوية الشاشة أثناء قيامك بأشياء أخرى على هاتفك، ويستمر الفيديو في الظهور بينما تفتح نافذة دردشة، أو تتصفح قصة إخبارية على متصفحك أو تضبط إعدادات شاشتك، لذلك يمكنك مشاهدة مقطع فيديو على هاتف آيفون من أي شاشة.

وأعطت آيفون الميزة الجديدة تسمية Picture in Picture ولكنها معروفة في دوائر الهواتف المحمولة باسم PiP.

وأياً كان الهاتف الذي تستخدم هذه الميزة عليه، فهي ميزة مريحة، وإذا بدأت في مشاهدة مقطع فيديو على تطبيق متوافق، وكنت بحاجة إلى الرد على رسالة نصية أو التحقق من بريدك الإلكتروني أو البحث عن حالة الطقس، فأثناء التمرير سريعاً لأعلى للانتقال إلى الصفحة الرئيسية، يتقلص الفيديو الخاص بك ويستمر في عرض الصور المصغرة، ويعمل هذا مع مكالمات فيس تايم أيضا.

الصورة المصغرة ثابتة، مما يعني أنه يمكنك التبديل إلى أي تطبيق تريده للمدة التي تريدها دون أن يختفي الفيديو. ولتكبير نافذة الفيديو، اضغط للتكبير، ولتحريكها اسحبها بأطراف أصابعك.

وإذا كانت نافذة PiP تعترض طريقك، فيمكنك تمريرها إلى الجانب، مما يترك لك علامة تبويب لسحبها عندما تريدها مرة أخرى، ويستمر تشغيل الصوت حتى إذا قمت بإخفاء الصورة المصغرة للفيديو.

وأثناء وجودك في وضع صورة داخل صورة، يمكنك التوقف مؤقتاً أو الرجوع للخلف أو المضي قدماً في التطبيقات التي تدعم عناصر التحكم هذه. ويمكنك النقر فوق عنصر تحكم للانتقال إلى وضع ملء الشاشة أو إغلاق الفيديو بالكامل، بحسب موقع موقع سي نت.

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