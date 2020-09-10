إعلان نتائج القبول المبدئي بـ«السجون» على رتبة جندي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة (جندي) للرجال.

وأهابت الإدارة العامة للقبول، بالمقبولين الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 7:00صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في (حي المربع) ( بجانب وزارة النقل ) حسب اليوم المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية :

احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).

احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها .

احضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقه منها .

إحضار أصل الشهادات الإضافية في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف) مع صور منها.

احضار (4) صور حديثة (مقاس4×6) مكشوف الرأس .

احضار ملف أخضر علاق توضع فيه جميع المتطلبات السابقة .

وطالبت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بما يلي:

التقيد والإلتزام بالإجراءات الإحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد وفق الإجراءات الطبية .

التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ .

يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع إصطحاب المرافقين .

حلاقة شعر الرأس (رقم 4).

وأضافت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي (اضغط هنا).