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«السوق المالية» توافق على طلب «زين» تخفيض رأس مالها

«السوق المالية» توافق على طلب «زين» تخفيض رأس مالها
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تواصل – فريق التحرير:

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، على طلب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” تخفيض رأس المال من (5,837,291,750) ريال إلى (4,487,291,750) ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من (583,729,175) سهم إلى (448,729,175) سهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، كما أصدرت الهيئة قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (4,500,000,000) ريال.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

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