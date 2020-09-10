«الموت الصامت».. مرض خطير يهاجم المزارعين والرعاة في السودان

تواصل – وكالات:

تفاجأ المزارعون والرعاة في السودان الذين غالباً ما يمشون حفاة، بمرض خطير يهاجم البعض منهم، وأطلق عليه السكان المحليون اسم “الموت الصامت”.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير، بأن مرضاً خبيثاً يصيب المزارعين والرعاة في السودان، وأطلقوا عليه اسم مرض المايستوما أو “المادورا”، والذي يصيب القدم ويتسبب في تورمها عن طريق البكتيريا أو الفطريات الناتجة عن وخز الشوك في الأراضي الزراعية والحقول، وهو يدمر الجلد والعظام والعضلات بشكل خبيث.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، فإن المايستوما هو “من بين أمراض المناطق المدارية الأكثر إهمالاً التي لا يوجد علاج ناجع لها”.

وأضافت أنه مرض موهن للصحة غالباً ما يصيب الفقراء في المناطق الريفية، التي تكون إمكانية الحصول على الرعاية الصحية فيها محدودة.

ولا يعتبر هذا المرض الذي يتآكل معه لحم الإنسان قاتلاً بشكل خاص، لكنه يدمر حياة وأجساد المصابين؛ إذ يتسبب في بعض التشوهات الجسدية وبتر الأطراف.