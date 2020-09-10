أمطار غزيرة وجريان للسيول في محافظة «المهد» (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجريان السيول في محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن طقس اليوم أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.