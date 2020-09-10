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ضبط 1200 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة بالرياض (صور)

ضبط 1200 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة بالرياض (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أنه تم ضبط ما يزيد على 1200 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة في جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية.

وقالت إمارة الرياض، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج، وتم ضبط ما يزيد على 1200 قطعة من المستلزمات العسكرية الممنوعة”.

 

 

 

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