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«ديوان المحاسبة»: بدء التسجيل لتدريب منسوبي الأجهزة الحكومية الأحد المقبل

«ديوان المحاسبة»: بدء التسجيل لتدريب منسوبي الأجهزة الحكومية الأحد المقبل
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تواصل – واس:

أعلن الديوان العام للمحاسبة بدء التسجيل في البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء “تدريب” الموجه لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة بدءاً من يوم الأحد القادم عبر الرابط : (هنا) .

وأوضح المستشار مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم بن علي الغامدي أن البرامج التدريبية تأتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة لخطة التدريب هذا العام 2020 م، وتشمل خمسة برامج هي: الممارسة العملية للمراجعة الداخلية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وبين الدكتور الغامدي أن الديوان العام للمحاسبة ومن خلال مركز “تدريب” سيواصل – بمشيئة الله – تقديم هذه البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية القادمة، الهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمهني، مؤكداً أن تقديم هذه البرامج يأتي تأكيداً لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها مؤخراً، ويتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق” التكامل” مع جميع الجهات المشمولة برقابته.

يذكر أن الديوان العام للمحاسبة أتم ثلاث مراحل سابقة خلال هذا العام؛ بتنظيمه ستة برامج تدريبية مختلفة شارك فيها أكثر من 600 متدرب ومتدربة من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، إضافةً إلى إقامته منتدى افتراضي للمراجعة الداخلية في ظل جائحة كورونا – كوفيد 19 – خلال شهر رمضان الماضي؛ شهده أكثر من 1000 مشارك من منسوبي الجهات الحكومية .

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