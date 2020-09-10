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معلومات صحية خاطئة لا تصدقها عن «المخلل»

معلومات صحية خاطئة لا تصدقها عن «المخلل»
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تواصل- فريق التحرير:

قالت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار، إن الفكرة السائدة بأن المخللات تضر بصحة الإنسان، فكرة خاطئة طالما يتم تحضيرها في المنزل.

وأوردت ديويكار في حديث لها مع صحيفة إنديان إكسبرس مجموعة من الأفكار الخاطئة السائدة عن المخللات:

المخلل مليء بالملح والزيوت الضارة

تقول ديويكار: “بدون الزيت والملح، لن تنمو البكتريا الصديقة التي تحسن صحة الهضم لدينا ولن نحصل على جميع فوائد المخلل.

 الملح في المخلل سيؤدي إلى مشاكل في ضغط الدم

تقول خبيرة التغذية: “يمكن استبدال الملح التقليدي بالملح الأسود أو الملح الصخري. هذان النوعان من الملح، أقل تأثيراً بالنسبة لضغط الدم

الزيت في المخلل لا يفيد صحة القلب

أشارت ديويكار إلى أن استهلاك بعض أنواع الدهون أو الزيوت لا يسبب مشاكل في القلب. وأوصت باستخدام زيت الفول السوداني أو زيت الخردل أو زيت السمسم، مع المخللات لأن هذه الزيوت صحية أكثر من الزيوت النباتية الأخرى.

المخلل ضار بالصحة

بحسب ديويكار، فإن المخلل غني بالفيتامينات والمعادن والبكتيريا النافعة. وتوصي، بتناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من المخلل كل يوم لتقليل الانتفاخ وفقر الدم ونقص فيتامينDوB12. كما أن المخلل يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS)، والتي تشمل أعراضها آلام البطن والإسهال والإمساك.

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