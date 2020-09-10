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ما أحب الأسماء إلى الله؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)

ما أحب الأسماء إلى الله؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أنه ينبغي على الوالدين حسن اختيار الأسماء للأبناء لكونه شكل من أشكال الإحسان إليهم.

وأضاف “الخثلان” في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة” الرسالة” الفضائية، أن أحب الأسماء إلى الله (عبد الله) و(عبد الرحمن)، مستنداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب الأسماء إلى الله هذين الاسمين.

وأكد أن لفظي الجلالة الله والرحمن لا يطلقان إلا على الله – عز وجل- ، بينما تطلق الأسماء الأخرى على البشر، مثل رؤوف كما جاء في قوله تعالى: “بالمؤمنين رؤوف رحيم”، أما الله والرحمن لا يطلقان إلا على الله.

 

 

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