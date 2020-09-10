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هل سيتم استئناف رحلات الطيران الدولي قريباً؟.. وزير الصحة يوضح (فيديو)

هل سيتم استئناف رحلات الطيران الدولي قريباً؟.. وزير الصحة يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن إعادة استئناف رحلات الطيران الدولي المتوقفة بالمملكة يخضع لمدى انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الربيعة، خلال مقابلة مع “الإخبارية”، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة تهتم بسلامة الجميع ولذلك فالاحترازات مهمة لسلامة الجميع.

وأوضح “الربيعة”، أنه طالما توجد حالات فإن الاحترازات تقيم بناءً على الوضع وباستمرار وعليه يتم اتخاذ القرار.

وشدد الربيعة، على أن تقييم الوضع باستمرار يخضع لوضع الفيروس وانتشاره وبناء عليه يتم اتخاذ القرار وفقاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

 

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