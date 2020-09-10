«هونور» تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة.. تعرّف على مميزاتها

تواصل- وكالات:

كشفت شركة هونور عن ساعتها الذكيةWatch ESالأنيقة، التي تمتاز بوظائف للصحة واللياقة البدنية.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكيةWatch ESالجديدة تأتي بشاشةAMOLEDقياس 1.64 بوصة مع ضبط تلقائي للسطوع.

ولمراقبة الصحة تقوم الساعةWatch ESبإنشاء بروتوكولات الإجهاد والنوم، كما تقوم بقياس التشبع النسبي للأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب على مدار الساعة.

كما قامت هونور بتثبيت 12 مجموعة تمارين مع 44 تمريناً وإرشادات متحركة بساعتهاWatch ES.بالإضافة إلى ذلك تتعرف الساعة على المشي السريع أو الجري، وحركات أخرى على الأجهزة الرياضية.

ويقدم تطبيق التمارين ما يصل مجموعه إلى 95 رياضة. واعتماداً على وضع التدريب تقوم الساعة بتسجيل معدل ضربات القلب واستهلاك السعرات الحرارية ومدة التمرين.

وتشمل الوظائف الأخرى إشعارات المكالمات والرسائل الواردة ومعلومات الطقس والتحكم في الكاميرا وتشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي.

وتعمل الساعة لما يصل إلى 10 أيام، بعدها يلزم شحنها لمدة 100 دقيقة. وتتوفر الساعةWatch ESبألوانMeteorite BlackأوCoral PinkأوIcelandic White.