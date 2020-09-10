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3 أسباب تدفعك للتخلي عن تحضير الأطعمة بالزيوت النباتية

3 أسباب تدفعك للتخلي عن تحضير الأطعمة بالزيوت النباتية
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تواصل- فريق التحرير:

تعتبر الزيوت النباتية مثل زيت الكونولا وزيت فول الصويا، من أكثر الزيوت استخداماً في وقتنا الحاضر لتحضير الكثير من الوجبات، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون على أن هذه الزيوت قد تكون ضارة للصحة.

وفيما يلي مجموعة الأسباب التي تجعلنا نتوقف عن استخدام الزيوت النباتية في وجباتنا، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

تحتوي على مواد كيماوية

لا يتم استخراج الزيوت النباتية بالضغط الطبيعي ولكن يتم الحصول عليها بمساعدة المواد الكيماوية. ومع ذلك، فإن الضرر لا يتوقف عند هذا الحد. يتم بعد ذلك إزالة الرائحة الكريهة من الزيت وتعديله قبل أن يصل إلى رف محل البقالة أو السوبر ماركت.

تتسبب بالعديد من الأمراض

من المعروف أن الزيوت المؤكسدة تسبب الالتهاب والألم في الجسم، كما أن الزيوت النباتية غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة التي لا يجب أن يستهلكها الجسم، إذ أنها تسبب الطفرات في الخلايا وانسداد الشرايين. إذا دخلت الدهون غير الصحية إلى الجلد، فقد تساهم أيضًا في الإصابة بسرطان الجلد. الزيوت النباتية غنية بالأوميغا 6 الذي يسبب نمواً سريعاً للخلايا السرطانية وتجلط الدم وزيادة الالتهابات في الجسم.

يتم إنتاجه من الحبوب المعدلة وراثيا

العديد من الزيوت النباتية، وخاصة الذرة والكانولا وفول الصويا، مصنوعة من الحبوب التي تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا (GMO). عادة ما يتم علاجها بالكثير من المواد الكيميائية ويتم تعديلها بيولوجيًا، مما يجعلها غير آمنة للاستهلاك.

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