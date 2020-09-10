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المحاكم العمالية تُصدر 199 حكماً يومياً.. وهذه القضايا تتصدر

المحاكم العمالية تُصدر 199 حكماً يومياً.. وهذه القضايا تتصدر
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تواصل- فريق التحرير:

بلغت قضايا الأجور في المحاكم العمالية التي تم إصدار الأحكام فيها خلال شهر ذي القعدة من العام 1440 4375 قضية، وذلك بنقص قدره 0.6% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من عام 1439 هـ .

ووفقاً لـ”الوطن”، حلت قضايا الأجور في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا، وبلغت 1624 مقابل 431 قضية تعويضات.

واحتلت قضايا اعتراض العمالة المرتبة الثالثة بنحو 80 قضية، فيما كان إجمالي قضايا المستندات والوثائق 52، والحقوق العمالية 49 قضية فقط، والدعاوى الأخرى 2139.

ويتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 43 و497 قضية بمتوسط 199 قضية يوميا، في حين كان 83% من إجمالي القضايا الواردة للمحاكم العمالية من نصيب المحاكم في مكة المكرمة بـ 1666 قصية والرياض بـ 1158 قضية والمنطقة الشرقية بـ816 قضية.

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