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بالفيديو.. «الصحة» تقدم نصائح مهمة للوقاية من تسوس الأسنان

بالفيديو.. «الصحة» تقدم نصائح مهمة للوقاية من تسوس الأسنان
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تواصل- فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح مهمة للوقاية من تسوس الأسنان مع تسجيل أعلى معدلات للإصابة بالتسوس حول العالم.

وأوضحت وزارة الصحة في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه يمكن الوقاية من التسوس بنسبة 100% من خلال تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل يومياً، وتنظيف اللسان، واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصلها الفرشة بين الأسنان.

ولفتت إلى أن نصائح تجنب تسوس الأسنان تشمل أيضاً زيارة عيادة الأسنان كل 6 شهور لاكتشاف أي تسوس في بدايته، والاهتمام بالغذاء المتوازن وتقليل تناول السكريات والكربوهيدرات.

وأكدت “الصحة” أن نسبة تسوس الأسنان لدى أطفال المدارس بلغت 93%، ونسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أبنائهم في أول سنتين حوالي 98%، ونسبة الأطفال الذين لا ينظفون أسنانهم عند سن السادسة 80%..

 

 

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