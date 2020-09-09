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عبر 200 عمل إبداعي.. إطلاق أول متحف لـ«الذهب الأسود» في الرياض

عبر 200 عمل إبداعي.. إطلاق أول متحف لـ«الذهب الأسود» في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق أول متحف للنفط، في يوليو 2022، مضيفة أن المشروع سيقام بالشراكة مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، في مقر المركز بالعاصمة الرياض. وسيروي «متحف الذهب الأسود» مسيرة النفط في حياة البشر عبر أكثر من 200 عمل إبداعي.

وسيستضيف المتحف معارض سنوية مؤقتة، وبرامج تعليمية لجميع الفئات، ويتضمن مساحة ثابتة للفنون المعاصرة والعروض المرئية والوسائط المتعددة، وأخرى موازية للمعارض المؤقتة، إضافة إلى متجر، ومقهى، وقاعات للمؤتمرات، ومساحات تعليمية واستشارية.

ويأتي المتحف تحت مظلة مبادرة «المتاحف المتخصصة» التي أعلنت عنها وزارة الثقافة التي تهدف من المشروع إلى توفير متاحف نوعية في المجال الثقافي السعودي، تضم نماذج إبداعية مُلهمة تساهم في نمو الحراك الثقافي، وتعزز من مفهوم «الثقافة نمط حياة»، عبر استقطاب شرائح واسعة من المجتمع تشمل العائلات، والطلاب، والسيّاح، وكل المهتمين بالفنون.

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