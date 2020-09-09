الرياض.. تفاصيل إصابة مسؤولين داخل أحد الإدارات التعليمية بفيروس كورونا

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أصيب مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، ومدير مكتب مدير التعليم ومدير شؤون المعلمين وأحد المشرفين وعدد من الإداريين بإحدى الإدارات التابعة لتعليم الرياض، بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وطالب عدد من موظفي الإدارة بضرورة تحديد الموظفين المخالطين للمصابين وتطبيق الإجراءات الاحترازية عليهم بشكل عاجل.

وقال بعض الموظفين إن أحد قيادات التعليم خالط مدير التعليم، وواصل الدوام بعد تأكد إصابة المدير، ثم خالط الموظفين طيلة الأسبوع الماضي، ثم أخذ مسحة فحص يوم الأربعاء الماضي لشعوره ببعض الأعراض، لتأتي بعد ذلك نتيجة فحصه إيجابية.