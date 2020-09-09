بالخطوات.. «التقاعد» توضح آلية الاستفادة من خدمة تغيير حالة المستفيد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن آلية وطريقة وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد للمستفيدين والقائمين بالصرف.

وأوضحت التقاعد، أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد، أو القائم بالصرف مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

أما عن متطلبات الاستفادة من هذه الخدمة فهي “مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي، وقائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي، وأخيرا التسجيل في الخدمات الإلكترونية أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد”.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يجب على المستفيد أو القائم بالصرف للاستفادة من هذه الخدمة، إتباع الخطوات التالية:

– الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

– اضغط على زر تسجيل الدخول

– اختر تسجيل الدخول للأفراد

– قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وانقر على زر دخول

– اختيار الطلبات من القائمة في يمين الشاشة.